Terni: 69enne trovato morto in casa in via Aminale

Tragica scoperta nel pomeriggio di domenica all’interno di un’abitazione di via Aminale, nel centro storico di Terni. Lì i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 69 anni, residente nell’appartamento. L’intervento è stato messo in atto dopo che i familiari dell’uomo hanno lanciato l’allarme, non riuscendosi a mettere in contatto con lui. Secondo quanto ricostruito, il 69enne sarebbe deceduto per cause naturali – colpito da un malore – forse nel corso della notte fra sabato e domenica. Il personale medico intervenuto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti che, in questi casi, sono di rito.

