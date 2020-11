Terni, 73enne trovata senza vita in casa

Tragica scoperta nella prima serata di lunedì in un’abitazione di via delle Ortensie, a Terni. Una donna ternana di 73 anni – F.B. le sue iniziali – è stata trovata senza vita all’interno dell’appartamento, dove viveva da sola. Sul posto si sono portati i carabinieri del comando stazione di Terni, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 73enne, presumibilmente avvenuto per cause naturali. Secondo quanto appreso, erano un paio di giorni che la donna non si vedeva in giro: elemento che ha fatto scattare l’allarme dato dai vicini, fino al ritrovamento di lunedì sera.

