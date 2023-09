Terni: 74enne trovato senza vita in via Romagnosi

Tragica scoperta nel pomeriggio di mercoledì in un condominio di via Romagnosi, nel centro di Terni. Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento. L’intervento dei vigili del fuoco di Terni e del 118 è scattato a seguito della segnalazione dei vicini e quando gli operatori sono entrati in casa, hanno trovato l’uomo, seduto su una poltrona, ormai senza vita. Il decesso risalirebbe a qualche giorno fa. Sul posto, per i doverosi accertamenti, si sono portati gli agenti della polizia Locale ed i carabinieri della Compagnia di Terni, competenti sull’accaduto. La prima ipotesi è che il 74enne si sia tolto la vita. Il tutto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Terni per le determinazioni del caso.

