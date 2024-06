Terni, 77enne trovata morta in casa a Cospea

Allertati dalla sala operativa del 118 per una persona che non rispondeva all’interno di un’abitazione, domenica pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via Marzabotto, in zona Cospea, a Terni. Entrati nell’appartamento da una finestra, con l’ausilio dell’autoscala, hanno trovato all’interno il corpo privo di vita di una donna di 77 anni. Il personale del 118 ha constatato il decesso per cause naturali tanto che la salma è stata subito messa a disposizione dei familiari per il successivo rito funebre, senza necessità di alcun accertamento medico legale. Sul posto anche la polizia Locale di Terni.

