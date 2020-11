Arresti domiciliari per un 78enne di Terni – C.C. le sue iniziali – che deve espiare una pena di due anni di reclusione in seguito alla condanna definitiva per il reato di violenza sessuale. I fatti risalgono al 2012. La misura è stata eseguita dai carabinieri del comando stazione di Terni nella giornata di giovedì. L’ordine di esecuzione è stato emesso dal tribunale di Terni.

