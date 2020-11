Terni, imprenditore 78enne ai domiciliari per violenza sessuale

Arresti domiciliari per un 78enne di Terni – C.C. le sue iniziali – che deve espiare una pena di due anni di reclusione in seguito alla condanna definitiva per il reato di violenza sessuale. I fatti risalgono al 2012. La misura – riferisce l’Arma ternana – è stata eseguita dai carabinieri del comando stazione di Terni nella giornata di giovedì. L’ordine di esecuzione è stato emesso dal tribunale di Terni.

La vicenda

Il 78enne, imprenditore e titolare di un bar nel centro di Terni – era stato condannato dal tribunale di Terni in composizione collegiale a due anni di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, per violenza sessuale nei confronti di una dipendente che, all’epoca dei fatti, aveva 20 anni. Secondo l’accusa, l’uomo aveva palpeggiato la giovane all’interno del proprio negozio, denudandosi e tentando un approccio sessuale. L’atto non si era compiuto ma, successivamente, la ragazza aveva sporto denuncia all’autorità giudiziaria. Nei confronti di quest’ultima il tribunale aveva anche disposto una provvisionale.