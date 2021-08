Terni, 79enne salvato dalla polizia Locale: era scomparso da casa

Avventura a lieto fine per un 79enne di Terni, scomparso da casa intorno alle 15.30 di martedì dalla propria abitazione. Le ricerche dell’uomo, a cui hanno preso parte i familiari e le forze dell’ordine, sono andate a buon fine. Gli agenti della polizia Locale di Terni lo hanno infatti rintracciato intorno alle ore 19 in viale Trieste, nei pressi del distributore di carburanti, dove stava vagando in stato confusionale. L’anziano, residente a San Giovanni, è stato consegnato agli operatori del 118 per le cure del caso e quindi agli stessi familiari che – la buona notizia è stata data dalla municipale – hanno potuto così riabbracciare il proprio caro.

