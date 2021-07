Terni, 84enne travolto sulle strisce in via Di Vittorio

Incidente stradale nella mattinata di giovedì in via Giuseppe Di Vittorio, a Terni, a pochi metri dalla rotatoria di via Papa Giovanni XXIII. Un uomo di 84 anni, di origini albanesi, stava attraversando la strada insieme alla moglie quando è stato colpito da una Fiat Panda condotta da una donna, all’altezza dell’attraversamento pedonale che conduce all’area commerciale. L’anziano aveva con sé la propria bici, ma non era in sella e la stava conducendo ‘a mano’. Particolarmente violento l’impatto, che ha sbalzato il velocipede e l’84enne a diversi metri di distanza. Illesa invece la moglie che è riuscita ad evitare di essere travolta. L’84enne, cosciente, è stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118. Ovviamente congestionata la viabilità della zona, con il tratto di strada che è rimasto temporaneamente chiuso per consentire i rilievi. Dai residenti della zona, giunge la segnalazione relativa alla pericolosità dell’arteria, ai frequenti incidenti ed ai rischi per i pedoni che si trovano a dover attraversare la strada, in particolare nel punto teatro dell’incidente di giovedì mattina.

