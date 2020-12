Terni, 91enne investe 19enne e viene bloccato dai passanti

Incidente stradale nella prima serata di martedì in via Di Vittorio, a Terni. Una 19enne di origini romene (C.R.C. le sue iniziali) è stata investita, mentre stava attraversando la strada, da una Nissan Terrano condotta da un 91enne ternano (D.L.). Rispetto al punto di impatto – via Di Vittorio in corrispondenza di via Mentana -, l’investitore avrebbe arrestato la propria corsa diversi metri più avanti, di fatto inseguito e quindi fermato da alcuni testimoni che hanno assistito al fatto. La giovane è stata soccorsa in prima battuta da uno dei testimoni del sinistro e quindi dagli operatori del 118 che l’hanno condotta in ospedale: non sarebbe grave. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte degli agenti della polizia Locale di Terni, intervenuti sul posto con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile.

