Terni: 92enne investita da un’auto in via Castello

Incidente stradale nella mattinata di mercoledì in via Castello dove una 92enne è stata investita da un’autovettura Renault Modus condotta da una donna di mezza età. L’anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118 e, dolorante ma cosciente, è stata trasportata all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi si sono portati in prima battuta gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi il personale della polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, l’auto proveniva da via Martiri della Libertà e svoltava in via Castello mentre l’anziana stava attraversando la strada in un punto esterno alle strisce pedonali.

Condividi questo articolo su