Terni: ‘abbatte’ i vetri della pensilina del bus e poi se ne va

Aveva parcheggiato sul marciapiede di via Carrara, nei pressi delle attività commerciale e a due passi dalla scuola primaria Mazzini. Quando è andato a riprendere l’auto, erano le 18.30 circa di mercoledì, ha fatto retromarcia andando ad impattare contro uno dei pali di sostegno della pensilina dell’autobus. E tutti i vetri sono andati in frantumi. Il conducente dell’autovettura, anziché fermarsi, ha completato la manovra e se n’è andato. Ma c’è chi ha visto tutto ed ha segnalato l’accaduto alla polizia Locale di Terni, che ora sta svolgendo indagini per risalire all’autore del danno in modo che possa farsi carico, in termini di risarcimento, di quanto causato. Sul posto, oltre agli agenti, sono intervenuti gli addetti di Area Sicura per la messa in sicurezza.

Condividi questo articolo su