Coltellate per gelosia, narnese in manette

Ha accoltellato un 23enne di Terni per motivi di gelosia, quindi si è dileguato. Il fatto è accaduto all’inizio di luglio all’altezza di un bar in zona via Fratelli Rosselli e ora la polizia di Stato ha chiuso il cerchio grazie alle indagini – coordinate dal pm Barbara Mazzullo – della squadra Mobile: a finire in manette un giovane 20enne narnese. Nei suoi confronti sono scattati gli arresti domiciliari in applicazione dell’ordinanza del Gip Biancamaria Bertan. L’accusa è di lesioni personali aggravate e porto di arma.

LE INDAGINI PER L’ACCOLTELLAMENTO

L’attacco

Nella notte del 1° luglio il ternano era in compagnia di alcuni amici quando, all’improvviso, il narnese si è avvicinato e si è scagliato contro di lui estraendo un coltello: fendenti al torace, all’addome e al braccio destro. La vittima è stata trasportata in ospedale dagli operatori del 118 con una prognosi di dieci giorni, mentre gli investigatori hanno iniziato ad indagare ascoltando tutti i possibili testimoni.

L’arresto

Il movente era legato alla gelosia dell’aggressore per la propria ragazza che, in passato, sarebbe stata corteggiata dal 23enne di Terni. La polizia di Stato ha individuato l’aggressore per poi arrestarlo.