Terni, accoltellato fuori dal bar: si indaga

I fatti risalgono allo scorso 4 luglio, quando intorno alle una di notte un 23enne ternano era stato aggredito a colpi di coltello – tre fendenti nella zona compresa fra il costato e l’ascella – da un soggetto di fronte ad un bar di via Fratelli Rosselli, a Terni. Un fatto grave, su cui ha indagato la polizia di Stato che sarebbe giunta all’identificazione dell’accoltellatore. Di nazionalità italiana.

La dinamica dei fatti

Il 23enne si trovava fuori dal bar, a fare due chiacchiere e fumare una sigaretta insieme a due amici, quando – ha raccontato agli inquirenti – è giunto il tipo in evidente stato di alterazione, fuori di sé e con un coltello in mano. Dopo aver minacciato un po’ tutti – con il 23enne che ha preso le difese di una sua amica, invitando il soggetto ad andarsene -, lo ha dapprima colpito a mani nude e poi con l’arma. Fatti che riportano alla mente quanto accaduto al povero David Raggi, solo che questa volta fortuna ha voluto che quei colpi, inferti con un coltello a farfalla, non fossero mortali. Anche in ragione della mole del ragazzo ferito, soccorso dal 118 in un lago di sangue e ricoverato in ospedale. Sentito dagli inquirenti – ad assisterlo c’è lo studio legale De Luca di Terni – ha escluso qualsiasi diverbio precedente, sostenendo di non aver mai visto prima di quel momento l’aggressore. A distanza di poco meno di un mese da quei fatti, le attività di indagine hanno fatto passi avanti importanti e la richiesta di giustizia per quanto accaduto resta forte. In attesa dei passi giudiziari e legali.