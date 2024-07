Terni: addetto Asm di 54 anni aggredito con una bottigliata in testa

Grave episodio all’alba di mercoledì, erano le ore 6.30 circa, nella zona della stazione ferroviaria di Terni. Un operatore di Asm – il 54enne A.B. – impegnato nella quotidiana raccolta dei rifiuti, è stato aggredito da un soggetto di origini straniere che lo ha colpito in testa con una bottiglia di vetro. L’addetto di Asm è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Lì i medici, oltre a svolgere i necessari accertamenti, hanno applicato punti di sutura e ne avrà per alcuni giorni. L’aggressore, descritto come in stato di evidente alterazione, se l’è presa con l’operatore prima a parole e poi con il gesto violento che ha causato ferite alla testa ed al volto e poteva avere conseguenze ancora più gravi. L’intervento da parte della squadra Volante della questura cittadina ha consentito di individuare il soggetto e di condurlo negli uffici di via Antiochia per i provvedimenti e le misure del caso, una volta acqusite le versioni dei fatti dei coinvolti e dei testimoni.

In seguito all’accaduto, Asm «ringrazia tutti gli operatori che ogni giorno ed ogni notte si dedicano al servizio della città, esposti non solo al caldo ed alle intemperie ma anche alle aggressioni. Un augurio di pronta guarigione al collega».

Il sindacato UilTrasporti dell’Umbria, attraverso il segretario regionale igiene ambientale Walter Bonomi e Leonardo Celi del dipartimento igiene, esprime «la più sentita solidarietà all’operatore Asm vittima di una vile aggressione. L’episodio, che ha visto il collega colpito alla testa con una bottiglia di vetro da un soggetto in stato di alterazione, è inaccettabile e rappresenta un atto di violenza inaudito contro chi, con dedizione e impegno, svolge un servizio essenziale per la comunità. La UilTrasporti auspica che le forze dell’ordine facciano chiarezza sull’accaduto e che il responsabile sia assicurato alla giustizia. Il sindacato ribadisce il proprio impegno a fianco dei lavoratori, sempre in prima linea per garantire la sicurezza e la qualità dei servizi ai cittadini. Al collega, che ha riportato ferite alla testa e al volto, vanno i migliori auguri di pronta guarigione. La UilTrasporti si riserva di approfondire l’accaduto e di intraprendere le opportune azioni a tutela del lavoratore».

Per la Ugl di Terni e la Ugl Partecipate Servizi Ambientali, a parlare sono Daniele Francescangeli e Roberto Vescarelli, «non è ammissibile che la sicurezza dei dipendenti di pubblica utilità sia messa ogni giorno a repentaglio da una gestione organizzativa e di prevenzione di atti violenti insufficiente. Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi di questo genere, in particolare nelle ultime settimane, in città. Il grave episodio ha sollevato l’indignazione e la solidarietà dei colleghi del servizio ambiente di Asm ed i referenti del servizio si sono attivati con celerità presso le autorità competenti accorse sul posto per rintracciare il responsabile del gesto. Visto il rischio corso dall’operatore, chiediamo come Ugl Psa, agli organi competenti, che si attivino i dovuti provvedimenti per garantire l’incolumità di coloro che svolgono servizi essenziali per la città».