Terni: violenta lite in centro. Serve il 118

Gente in strada, clacson senza sosta, anche spray al peperoncino – urticante – e soprattutto botte da orbi. La violenta lite è andata in scena lunedì pomeriggio in pieno centro a Terni, fra via della Biblioteca e via Beccaria. Una persona sarebbe rimasta ferita in maniera lieve per i colpi subiti, a mani nude, fra graffi e contusioni. Ed è stata soccorsa dagli operatori del 118 con successivo trasporto in ospedale. Sul posto, gli agenti della polizia Locale di Terni – competenti per le indagini – e la squadra Volante della questura cittadina. L’accaduto ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e ora gli accertamenti puntano – previa denuncia – a risalire ai protagonisti dell’aggressione/lite che avrebbe coinvolto più persone, poco meno di una decina, di origini sudamericane. Spetta alle forze dell’ordine ricostruire l’accaduto e le dinamiche collegate, semnbra connesse a dissapori personali nell’ambito della prostituzione cittadina. Non risulta siano state utilizzate – si apprende – armi da taglio, ma per diversi minuti, in centro, la tensione è stata palpabile. E la scena tutt’altro che edificante. Dell’accaduto, su Instagram, gira anche un video piuttosto eloquente: la foto che pubblichiamo è tratta da questo filmato.

