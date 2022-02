Terni: addio a Carlo Berretta, icona della domenica calcistica

Si terranno venerdì 25 febbraio, alle ore 10 nella chiesa di San Paolo a Terni, i funerali di Carlo Berretta, scomparso nella notte fra martedì e mercoledì. In tanti a Terni – e non solo – lo ricordano come una vera e propria icona della domenica pomeriggio, di un calcio che oggi non c’è più, quando dalla ‘sua’ Radio Galileo raccoglieva – in un contesto fatto soprattutto di amicizia e solidi rapporti umani, ma anche di grande professionalità – i risultati di tutte le partite di calcio, dalle categorie professionistiche agli ultimi dilettanti. A ricordarlo, esprimendo vicinanza ai suoi familiari, sono tutti coloro che lo conoscevano e che hanno potuto apprezzarne le qualità, soprattutto umane, ma anche di ‘simbolo’ di un’epoca in cui app e siti web semplicemente non esistevano.

