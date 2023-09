Addio alla psicologa Elisabetta Proietti Lilla, aveva 48 anni

Cordoglio in Umbria per la prematura scomparsa dopo una lunga malattia, a soli 48 anni, di Elisabetta Proietti Lilla, psicologa infantile e consulente della procura e del tribunale di Terni. Ad esprimere il suo dolore e la vicinanza alla famiglia della professionista è, anche a nome di tutti gli iscritti, il Consiglio dell’Ordine degli psicologi, che la ricorda come una «stimata collega, amica carissima e consigliere dell’Ordine».

Fortemente impegnata nella solidarietà

«Donna e professionista attiva nel sociale – si legge in una nota – fortemente impegnata nella solidarietà, vissuta nella generosità». Qualità che le vengono riconosciute da tanti che hanno avuto modo di lavorare con lei negli anni, apprezzandone la sensibilità. Nel suo lungo curriculum, Proietti Lilla – già insegnante presso scuole e centri educativi pubblici e privati di Terni – era anche giudice onorario presso il tribunale dei minorenni di Perugia e collaboratrice in attività di ricerca e didattica per l’insegnamento della psicologia forense presso la scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni dell’Università di Perugia.