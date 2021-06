Terni, aggredita sulle scale del suo palazzo e rapinata: si indaga

Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì in un condominio di via Filippo Turati, a Terni. Una donna di 73 anni stava rientrando in casa e, dopo aver salito le scale, giunta di fronte al portone della propria abitazione, è stata aggredita alle spalle da un soggetto che l’ha fatta cadere e le ha strappato di mano la borsa che l’anziana aveva con sé. Poi, dopo esseresi impossessato del portafogli, lasciando lì a terra la borsa, è fuggito a piedi.

Le indagini

Sul posto, chiamata da una familiare della vittima, è intervenuta la polizia di Stato per avviare le prima indagini sull’accaduto, che configura il reato di rapina. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente era piuttosto corpulento e indossava un cappello con visiera. Sotto shock la 73enne, che non ha comunque riportato lesioni nell’accaduto ma è rimasta comprensibilmente spaventata. Al lavoro ci sono gli investigatori della squadra Mobile ternana che puntano a dare un nome ed un volto al rapinatore.