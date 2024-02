Terni: agguato a colpi di roncola. Gravissimo imprenditore 40enne

Aggiornamento ore 00.10

Secondo quanto appreso, l’aggressore si sarebbe appostato nel parcheggio della ditta, dietro alcuni mezzi da lavoro. E lì, nella penombra, avrebbe atteso Luca Bruschini, piombandogli addosso – un vero e proprio agguato – con l’arma in mano, colpendolo con violenza. Testimone del fatto, che si sarebbe svolto nel giro di pochi istanti, un collega di lavoro dell’imprenditore che è stato poi sentito dai carabinieri. L’aggressore si sarebbe poi disfatto dell’arma e avrebbe raggiunto un’abitazione, dove è stato individuato dai militari dell’Arma: le indagini sono condotte dal nucleo investigativo con il supporto dei vari Reparti del comando provinciale. L’aggressore sembra lavorasse per la Ternicolor con incarichi occasionali, a partita Iva, eseguendo lavori di verniciatura e altre mansioni simili. Da circa una settimana non si era fatto più vedere e precedentemente, sembra avesse esternato – in maniera confusa e farneticante – la convinzione che fosse pedinato, seguito dagli altri colleghi della ditta ternana.

Il fatto

Grave aggressione nella prima serata di venerdì in zona Polymer, a Terni, dove un imprenditore di 40 anni – lo spoletino Luca Bruschini, titolare insieme al padre della Ternicolor, azienda di vernici e accessori per carrozzerie di via Natta – è stato aggredito al momento della chiusura dell’attività da un soggetto di origini sudamericane, sembra di nazionalità cubana. Quest’ultimo avrebbe colpito l’imprenditore con una roncola, in particolare alla testa, causandogli profonde ferite. L’aggressore sarebbe stato individuato poco dopo il fatto e preso in consegna dai carabinieri del comando provinciale di Terni: la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Il ferito invece è stato trasportato d’urgenza, in condizioni molto gravi, all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Fra le ragioni del fatto viene esclusa la rapina: all’origine potrebbero esserci questioni lavorative. L’aggressore sarebbe un collaboratore della ditta in questione a partita Iva, segnato da problemi di natura psicologica.

