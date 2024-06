Terni: al Tennis Club c’è il 2° Open maschile 4800

Il Tennis Club Terni organizza, dal 17 al 30 giugno prossimi, il 2° Open maschile 4800, torneo di tennis a partecipazione straniera, aperto a giocatori con classifica minima 4.2. Il torneo è inserito come ‘special event’ nella 39° edizione del circuito ‘Umbria Tennis Grand-Prix’, il più longevo circuito italiano. Il montepremi previsto per l’open è di 4.500 euro e 300 euro per la conclusione di III categoria. Il Tennis Club Terni festeggia così 50 anni di vita, confermandosi protagonista della vita sportiva e sociale della città. Con i suoi 12 ettari di parco è il luogo ideale per i tanti appassionati di tennis che amano seguire incontri di buon livello. L’evento sportivo è organizzato con il contributo della Fondazione Carit ed è volto anche alla promozione e alla valorizzazione delle bellezze del territorio.

