Terni, alberi abbattuti in via Turati: «Qualcuno ci spieghi»

di Fra.Tor.

«Ci siamo svegliati venerdì mattina con il rumore delle motoseghe e nel giro di due giorni non avevamo più gli alberi e le piante sotto casa». Sono amareggiati e anche un po’ arrabbiati i residenti di tre palazzine in via Turati, a Terni. «Nessuno ci ha avvertito prima dell’intervento, lo abbiamo dovuto scoprire così. Non che sarebbe cambiato molto, purtroppo non abbiamo voce in capitolo dato che si tratta di un’area di proprietà del Comune, ma almeno avremmo gradito delle spiegazioni, un confronto, la possibilità di dire la nostra e fare proposte. Dopo tutto siamo noi che ci viviamo, alcuni anche da più di 40 anni. Le uniche spiegazioni che abbiamo avuto sono state quelle degli operai di una ditta incaricata da Terna per il lavoro. Da quanto abbiamo capito l’intervento si è reso necessario perché alcuni alberi andavano a toccare i cavi dell’alta tensione e quindi diventavano pericolosi. Ma altri, i più bassi che, almeno per il momento, non creavano problemi perché sono stati tagliati? Il Comune, ovviamente, era al corrente dell’intervento perché ha dovuto dare l’autorizzazione, perché nessuno di loro è venuto a controllare il lavoro? Ora che pensano di fare, pianteranno dei nuovi alberi? Il bello di questa zona era proprio il fatto che era ricca di verde, ora cementeranno tutto? Sotto i nostri palazzi ce ne sono altre di piante già numerate da diversi anni perché pericolose, per quelle invece il Comune quando pensa di intervenire. Qualcuno dovrà darci almeno delle risposte».