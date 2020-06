Terni: alberi e tombini, disagi in via dei Colli

Manutenzione dei numerosi alberi, fognature problematiche e tombini ‘difettosi’. Sono i guai che vengono segnalati in via dei Colli, a Terni, nella zona di Villa Palma: una situazione che va avanti da tempo e che ha portato alcuni residenti a lanciare l’sos.

Il nodo

In sostanza il punto chiave che viene messo in evidenza è la cura del verde. Il mirino è puntato sui platani e sull’estensione raggiunta: «Arrivano fin sopra i tetti delle abitazioni – spiega chi vive qui da decenni – e ciò comporta una serie di problemi che riguarda anche le fognature ed i tombini. A causa del fogliame e delle ‘palline’ degli alberi che cadono sia sui tetti che in terra, si crea ostruzione con il trascorrere del tempo. Il risultato è che quando c’è pioggia intensa l’acqua fuoriesce perché non c’è assorbimento, i tombini sono pieni. Sono anni che non si fa un’operazione di potatura. Per il resto noi paghiamo – a famiglia – 18 euro al mese per la pulizia della strada e delle zone verdi circostanti. Ma ci sono diversi rami secchi sul quale ci sarebbe necessità di intervenire, in passato uno è caduto su un’autovettura». Già contattati dai residenti Sii e Comune, ma non se ne esce.

Altri guai

C’è anche altro. Come ad esempio la strada sconnessa in un tratto e un tombino da sistemare in quanto posizionato male: «Può rappresentare un pericolo per chi transita qui». La richiesta a palazzo Spada è arrivata: «Ci è stato risposto – sottolineano in merito – che si tratta di una strada privata ad uso pubblico, non è un ‘villaggio’ comunale e da anni vige una convenzione con l’impresa che costruì la zona. E dunque non se ne viene a capo», il commento sconsolato.