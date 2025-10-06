di S.F.

Un albero caduto su un’autovettura costa al Comune un esborso di 5.300 euro. Palazzo Spada ha chiuso la pratica con un accordo bonario in seguito a quanto accaduto il 18 maggio del 2022: dopo uno scambio tra avvocati c’è la parola fine alla vicenda.

La signora coinvolta nel sinistro aveva chiesto un risarcimento danni e lo scorso 6 maggio al Comune è stato notificato un ricorso davanti al giudice di pace per accertare la responsabilità dell’ente. Con udienza fissata al 10 ottobre, questa settimana. Contatti tra gli avvocati, negoziazione e ora semaforo verde per evitare la contesa in tribunale. A firmare è il dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco.