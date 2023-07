Terni: all’alba si schianta contro un albero in viale dello Stadio. Giovane ferito

LE FOTO

Incidente stradale autonomo all’alba di sabato in viale dello Stadio, a Terni. All’altezza delle Piscine dello Stadio, in direzione centro, un ragazzo poco più che ventenne ha perso il controllo della Volkswagen T-Roc di cui era al volante, forse per un colpo di sonno, finendo contro uno degli alberi a lato della carreggiata. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: non sarebbe grave. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della polizia Stradale di Terni, supportati nelle operazioni dai colleghi della squadra Volante, dai vigili del fuoco e dagli addetti di Area Sicura per il ripristino delle condizioni di sicurezza.