di S.F.

Via Bramante, piazzale Senio, piazza Dalmazia, via del Maglio, via della Bardesca e viale Guglielmi. Sono i sei luoghi dove stanno per essere realizzate le ulteriori 6 stazioni di ricarica per auto elettriche (fast o quick): c’è l’accordo tra il Comune e la società proponente, vale a dire la milanese Fastway Spa. Quest’ultima si è infatti aggiudicata il finanziamento Pnrr per questa tipologia di operazione.

L’ACCORDO TRA FASTWAY E COMUNE PER LE 6 STAZIONI DI RICARICA

Fastway ha proposto all’ente la sottoscrizione di un protocollo d’intesa il 30 gennaio scorso e della partita se ne sono occupati gli uffici della direzione ambiente ed energia. «Le soluzioni di ricarica progettate – si legge nel documento istruttorio – sono in grado di soddisfare in tempi brevi le esigenze di ricarica di diversi utenti e di diverse tipologie veicoli elettrici, generando un impatto positivo sull’economia locale e sulle attività in prossimità». Firmano l’assessore Marco Iapadre e il dirigente Paolo Grigioni, colui che per l’ente porrà la firma sul patto insieme all’amministratore delegato di Fastway, l’ingegnere Carlo Mereu.