Terni, altre classi in quarantena alla ‘Battisti’

Altre sei classi in quarantena alla scuola elementare ‘Battisti’ di Terni – direzione didattica ‘Aldo Moro’ – a seguito di positività emerse fra alunni e corpo docente. Le misure sono state disposte dal dirigente scolastico alla luce delle risultanze dei test eseguiti da personale sanitario, in alcuni casi su persone già in isolamento fiduciario da alcuni giorni. Un percorso ad ostacoli, quello delle scuole di ogni ordine e grado, fra quarantene, chiusure – come disposto dalla recente ordinanza della presidente della Regione Umbria -, Dpcm con applicazione della didattica a distanza. La sintesi è un ulteriore anno, dopo il precedente, travagliato per le problematiche Covid. A non convincere i genitori, a prescindere dal caso di specie, sono anche i contenuti di protocolli e normative. Come le sanificazioni riservate alle sole classi interessate dai casi ed anche l’assenza di tamponi per i contatti stretti di chi è risultato positivo. Segnali, come quest’ultimo, di una situazione complicata ad ogni livello, dove i tracciamenti hanno finito per ‘saltare’ in varie zone d’Italia.

