Terni: altro incidente all’incrocio fra via Nazario Sauro e via della Vittoria. Impatto furgone-scooter

LE FOTO (ALBERTO MIRIMAO)

Incidente stradale nella prima mattinata di lunedì all’incrocio fra via Nazario Sauro e via della Vittoria, a Terni. Un punto dove frequentemente accadono episodi di questo tipo, con conseguenze più e meno gravi. Questa volta l’impatto è stato fra un furgone di una impresa di pulizie condotto da una donna (P.G. di 50 anni) e uno scooter con in sella un uomo (il 76enne P.L.). Quest’ultimo è finito sull’asfalto ed è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso: cosciente, non sarebbe fortunatamente in gravi condizioni. Sul posto per regolare la viabilità e svolgere i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.