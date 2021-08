Terni, altro incidente con feriti all’incrocio Brenta-Piave

Solito incrocio e solito incidente. Senza conseguenze gravi ma, comunque, con una persona – una donna di 37 anni – soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Il sinistro – due le autovetture coinvolte – è accaduto domenica pomeriggio all’incrocio fra viale Brenta e via Piave, nel quartiere di Città Giardino. Un punto che, statisticamente, vede una frequenza importante di episodi del genere, con conseguenze più e meno serie. Sul posto, per soccorrere la 37enne passeggera della Renault, si sono portati gli operatori del 118. Le conducenti dei due veicoli non hanno invece avuto la necessità del trasporto in ospedale. Rilievi e gestione della viabilità sono stati a cura degli agenti della polizia Locale ternana.

