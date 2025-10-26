di S.F.
Nuovi documenti pubblicati sul maxi progetto in sviluppo in merito all’ampliamento della discarica Ast – siamo nell’ambito dell’Accordo di programma – e il procedimento Paur in corso. Ora il focus è sull’impatto rispetto alla galleria Tescino sud, a Terni: la relazione di consulenza tecnico-scientifica è a firma del professore ed ingegnere Maurizio Ponte. Sotto il documento integrale. L’esito sintetico? «L’ampliamento non esercita alcuna significativa influenza in termini di incremento dello stato di sollecitazione».
LA CONSULENZA TECNICA SULL’IMPATTO PER LA GALLERIA TESCINO
Terni, ampliamento discarica Ast con landfill mining: le integrazioni volontarie