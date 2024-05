Terni: ancora caos notturno e tensione in via del Raggio Vecchio

Ancora problemi ‘notturni’ a Terni nel corso del weekend. Nottata movimentata, quella tra sabato e domenica, a causa di una colluttazione che si è sviluppata tra un giovane e gli agenti della polizia di Stato all’incrocio tra via del Raggio Vecchio e via del Lanificio, a ridosso del centro cittadino. Il protagonista, decisamente su di giri e rimasto ferito in seguito ad una lite avvenuta in un locale, ha reagito male di fronte ai poliziotti e per fermarlo si è reso necessario l’utilizzo del taser. Una volta bloccato, è stato trasferito all’ospedale ‘Santa Maria’ per gli accertamenti del caso e il trattamento sanitario obbligatorio. Sul posto anche la polizia Locale di Terni. A riportare l’accaduto, il Tgr Umbria.

