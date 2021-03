Tirreno-Adriatico Terni Ancora polemiche

Un’interrogazione urgente per chiedere deludicazioni sulla gestione e l’organizzazione dello start – ritrovo e partenza in centro, poi l’effettivo chilometro 0 in Valnerina – della IV° tappa della 56° ‘Tirreno-Adriatico’, con particolare riferimento agli assembramenti e alle persone in piazza. A presentarla lunedì in consiglio comunale le opposizioni: l’assessore allo sport, Elena Proietti, non ha risposto come magari gli esponenti di Pd, Senso Civico, M5S e Terni Immagina si attendevano. E la polemica continua sui social.

La richiesta

La minoranza aveva richiesto lumi sulle modalità di organizzazione dell’evento, i protocolli adottati, le disposizioni date per controllare l’accesso delle persone e l’identificazione ai fini del contenimento della diffusione del contagio pandemico. In più cosa ha fatto « ecosa intende fare l’assessorato alle politiche giovanili e sportive per far fronte alla pesante crisi che vivono gli operatori del settore e il disagio che consegue alla limitazione delle attività educative, di socialità e sportive dei più giovani». Niente da fare: la Proietti – sabato sul tema si era esposta sia sul proprio profilo Facebook che in un’intervista all’Ansa, tirando in ballo anche il questore Bruno Failla – non si è palesata. «Chiamata più volte in corso di seduta non ha risposto. Dovremo attendere il prossimo question time di aprile», il commento di Alessandro Gentiletti di Senso Civico.



«SCUOLE CHIUSE MA CENTINAIA DI PERSONE IN PIAZZA. UNA PRESA IN GIRO»

Lo scambio

I due si sono ‘pizzicati’ durante il consiglio mentre si parlava del regolamento della consulta giovanile: «Se vuole può rispondere all’interrogazione urgente visto che ci ascolta» quindi lo scambio social: «Hai detto un’inesattezza, sono intervenuta e il presidente del consiglio comunale ti ha detto che la risposta come prassi va al question time. Un po’ di trasparenza non guasta». L’esponente di Senso Civico ha insistito: «Ho chiesto se era presente e rispondeva l’assessore, il riscontro dell’ufficio di presidenza è stato negativo. Ad ogni modo la sostanza non cambia. Sarebbe stato importante avere una risposta oggi».



La responsabilità

«Perché questo sì – aveva scritto sabato la Proietti nel bel mezzo delle polemiche – e l’altro no. Perché i ristoranti a pranzo sì e a cena no. Perché le scuole chiuse e la Tirreno si può fare? Perché ci sono Cts, protocolli, Dpcm, ordinanze. Ma quello che possiamo fare, che ci autorizzano dal ministero facciamolo! Rispettando i protocolli, le leggi, con tutte le dovute precauzioni, ma facciamolo; e se oggi qualche negozio o attività ha lavorato un pochino di più, se qualche bambino ha sorriso, se qualcuno ha avuto 5 minuti di normalità, allora ben venga. Mi prendo la responsabilità di aver fatto qualcosa piuttosto che sedermi e vedere una città che muore insieme al suo tessuto economico e sociale». Polemica destinata a proseguire.



«Eventi sportivi» zona franca per il Covid

Poco dopo arriva la nota di M5S, Pd e Senso Civico: «Un sabato di ordinaria follia. Il sindaco preoccupato per la curva del contagio, ma permette che a Terni gli eventi sportivi diventino zona franca per il covid. Oggi Latini ha espresso preoccupazione per la come sta evolvendo la curva del contagio a Terni e di come la presenza di varianti stia comportando l’aumento di casi anche tra i giovanissimi: una preoccupazione che purtroppo stona con la gestione sconsiderata di eventi sportivi come quello di sabato scorso, cioè la gara ciclistica Tirreno-Adriatico. In un momento in cui le attività commerciali sono in difficoltà, le scuole vengono chiuse, ritenevamo doveroso che l’assessora allo sport Elena Proietti avesse riferito in aula, per spiegare come un evento del genere fosse potuto degenerare in un assembramento privo di controlli, una sorta di zona franca covid. Guarda caso proprio nel momento delle domande l’assessora ha avuto problemi di connessione e non ha inteso rispondere, salvo poi ricomparire subito dopo. Il silenzio di questa amministrazione non fa che confermare i nostri timori, cioè che la città manchi di guida e sia in balia degli eventi, così come testimoniato dai provvedimenti che tra Regione e Comune si sono rimpallati, contraddetti e spesso rimangiati. Al netto della critica politica – chiudono – l’immagini di sabato in una crisi pandemica come questa rischiano di presentarci presto il conto, dispiace che a pagarlo saranno i cittadini visto che i responsabili, i nostri governanti anche questa volta hanno preferito nascondersi piuttosto che rispondere».