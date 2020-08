Terni, ancora guai pini: 115 in via Borsi

Guai pini a Terni, nulla di nuovo sotto al sole. Dopo l’intervento di lunedì nel quartiere Matteotti, i vigili del fuoco si sono attivati nel tardo pomeriggio di martedì in un’area già nota per questa problematica, via Borsi, a pochi metri dall’incrocio con via Alunno: è qui che è scattato il lavoro di messa in sicurezza a causa di un ramo pericolante che rischiava di precipitare a terra. Sono stati gli stessi uomini del 115 a gestire la viabilità durante le operazioni.

