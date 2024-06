Terni: ancora un incidente all’incrocio Brenta-Piave

Ennesimo incidente stradale, di una certa gravità, all’incrocio fra viale Brenta e via Piave a Terni, zona Città Giardino. È accaduto nel primo pomeriggio di martedì con l’impatto – violento – fra un autocarro con targa francese che procedeva lungo viale Brenta, in direzione viale Trieste, e un’autovettura Audi che procedeva lungo via Piave, direzione centro. La conducente dell’autovettura – la 58enne L.P. di Terni – è stata soccorsa dagli operatori del 118 e – cosciente ma dolorante, in particolare ad una spalla – è stata trasportata in ospedale. Soccorsa anche la giovane – O.C., 22enne ternana – al volante dell’autocarro. Accertamenti sono stati eseguiti sulle condizioni di guida di quest’ultima. Sul posto, per accertamenti e rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Intervenuti per la messa in sicurezza anche i vigili del fuoco.

Condividi questo articolo su