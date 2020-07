Dramma mercoledì pomeriggio in un’abitazione di via Pasteur, a Terni, dove un uomo di 87 anni, ternano, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante di Terni per i rilievi del caso ed il pm di turno, Marco Stramaglia. Al termine degli accertamenti la salma dell’anziano è stata trasferita presso l’ospedale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

