Terni, anziano si toglie la vita

Un uomo ternano di 88 anni è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di sabato nella sua abitazione di via Ippocrate. Sul posto, oltre ai sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, si sono portati gli agenti della squadra Volante di Terni per avviare le prime indagini. Secondo quanto ricostruito, non ci sarebbero dubbi sulla dinamica del tragico fatto: l’88enne si è tolto la vita. Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria per le determinazioni del caso.

