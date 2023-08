Terni: anziano trovato senza vita a borgo Rivo

Tragica scoperta nella serata di martedì in via del Rivo, a Terni. Un uomo di 87 anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, in uno dei palazzi prossimi alla chiesa di Santa Maria del Rivo. A fare la tragica scoperta sono stati i vigili del fuoco dopo aver aperto la porta dell’appartamento, a seguito di segnalazione. Sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, che sarebbe avvenuto da qualche giorno – forse tre/quattro – per cause naturali. Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti anche gli agenti della squadra Volante della polizia di Stato.

Condividi questo articolo su