Terni, l’appalto verde se lo giocano in 4

di S.F.

Sfidanti da Campania e Lazio per le umbre nella gara del Comune di Terni per la manutenzione ordinaria e straordinaria quinquennale del verde pubblico. Martedì mattina l’aperture delle buste amministrative alla presenza del responsabile unico del procedimento, Paolo Neri: sono in quattro a giocarsi l’aggiudicazione. L’importo base è di 1.815.207 euro. Ora il check iniziale e l’eventuale soccorso istruttorio, quindi l’analisi più corposa.

L’ATTUALE PROROGA IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO

Le quattro in corsa



La prima offerta è della Alfa Servizi srl di Gualdo Cattaneo, mandataria del gruppo misto completato dalle cooperative ternane Alis e Ultraservizi (presente in loco Antonio Sabatini). Poi la Sopra il Muro di Gualdo Tadino, attiva nell’ultimo periodo – la proroga in corso scade a fine giugno – per la cura del verde in città insieme alla Gea. A seguire le extra Umbria: in corsa la Flora Napoli srl e la Isam srl di Montalto di Castro. C’è una cosa che le accomuna: entrambe avevano partecipato alla gara-caos del 2018 quando ci fu un’esclusione di massa dalla procedura e, poco dopo, l’annullamento in autotutela firmata dall’ex commissario straordinario Antonino Cufalo. La storia andò a finire anche al Tar Umbria.

L’ELENCO DELLE AREE A VERDE

PATTI DI COLLABORAZIONE, VERDE E CASCATA: RIPARTE LA MANUTENZIONE

La manutenzione del patrimonio comunale del verde

L’appalto prevede il lavoro su parchi, giardini, alberature, cigli stradali, aiuole, rotonde, spartitraffico, attrezzature ludiche, laghetti, siepi, spollonature, abbattimenti, fioriere, impianti di irrigazione, scuole e strutture sportive per un totale di 778.686.000 metri quadrati di superficie, mentre i cespugli da curare sono oltre 1.100.

IL CAOS DEL 2018

Le aree più estese

Le singole zone più grandi che rientrano nell’appalto sono il parco Cervino e sensoriale di via degli Oleandri (19.907 mq), il camposcuola Casagrande (19.529) e il parco di viale Trento (18.591). Tra le aiuole spiccano quelle di via Aleardi (8.869), mentre per il verde nelle scuole ci sono i 7.730 della media Marconi in via Rossini. In assoluto la più piccola area d’intervento è rappresentata dagli 8 mq di un’aiuola in Vico Sant’Agape.