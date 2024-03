Terni: ‘Appendi il tuo uovo’, bimbi protagonisti in piazza – Fotogallery

‘Appendi il tuo uovo’. Questa la denominazione della curiosa iniziativa che si è svolta sabato mattina in piazza Europa a Terni: decine di bimbi protagonisti con le decorazioni delle uova pasquali, mostrate a tutti durante l’esposizione. Ad accompagnarli le famiglie ed il personale dei servizi educativi comunali. Dopodiché c’è stato un momento di lettura a cura delle maestre dei Sec. Ad introdurre il tutto gli assessori Michela Bordoni e Viviana Altamura. Di seguito le immagini (alcune con i volti dei piccoli per via dell’assenso dei genitori).

