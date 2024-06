Terni: Arci Caccia e Pesca donano alla pediatria

Sono stati consegnati venerdì mattina i due frigoriferi e le dieci sedie donati da Arci Caccia e Arci Pesca di Terni al reparto di pediatria dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. L’acquisto è stato possibile grazie ai fondi raccolti in occasione della cena sociale organizzata dalle due associazioni lo scorso aprile. Si tratta della quinta donazione di Arci Caccia e Arci Pesca in favore del ‘Santa Maria’ e l’obiettivo è proseguire anche in futuro. La consegna è stata effettuata dal presidente di Arci Caccia Terni, Giampiero Amici, dal vice Claudio Giovannelli, dal componente della segreteria di Arci Caccia, Gianluca Falcinelli e dal segretario Arci Pesca Umbria, Emanuele Del Baglivo. Presenti il primario di pediatria Federica Celi, l’infermiera Martina Mattei e il responsabile donazioni dell’azienda ospedaliera, Leonardo Fausti.

