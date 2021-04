Terni, area bagolaro via Bazzani: tempo di pulizie e rimozioni

di S.F.

Un Celtic Australis da 324 centimetri di circonferenza del fusto ed un’altezza di 16,5 metri a pochi passi dal centro cittadino di Terni. Più comunemente noto come bagolaro: si trova in via Bazzani ad un passo dal tribunale ed è uno degli alberi monumentali – si sfiorano i 40 nell‘ultimo aggiornamento del Mipaaf del luglio 2020 – sul territorio comunale. È qui che sono scattate opere di pulizia e manutenzione del verde nell’area circostante, più volte utilizzata come zona di ‘scarico’ rifiuti da parte di qualche incivile: in azione per dare una sistemata è entrata la cooperativa Tecnoassistenza casa.

L’albero in questione è inserito nell’elenco nazionale da anni per due ragioni: l’età/dimensione ed il valore storico/culturale, con tanto di proposta di dichiarazione per il notevole interesse pubblico . Si nota molto bene anche a decine di metri di distanza, peccato che intorno ci sia una situazione tutt’altro che memorabile. Oltre alla pulizia dell’area è prevista la rimozione delle due strutture presenti dai tempi del cantiere per lo sviluppo dei nuovi uffici comunali di corso del popolo e della ‘Cittadella della giustizia’: come noto l’iter – nel 2019 fu annunciata la riattivazione del percorso con il ministero, per ora non si è mosso granché – non è andato a buon fine come testimonia la ‘voragine’ con attrezzatura varia all’interno. A seguire il tutto, proprio per questo motivo, c’è Sergio Anibaldi della Corso del Popolo Immobiliare.