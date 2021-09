Area food palaTerni: si avvicina Roadhouse

di S.F.

Per ora nessuno ‘ufficializza’ – magari perché mancano ancora le firme – o si vuole esporre con certezza sulla questione, ma che la storia possa andare in porto è più che una ipotesi. D’altronde i lavori stanno procedendo e il puzzle commerciale deve completarsi in vista dell’inaugurazione prevista per gli ultimi mesi del 2022, o forse anche prima: per l’area food del PalaTerni, oltre al nuovo McDonald’s già annunciato nei mesi scorsi, si punta sulla catena di ristorazione Roadhouse Restaurant gestita dal gruppo modenese Cremonini. In ambito provinciale si tratterebbe di una novità assoluta considerando che l’unico punto presente in Umbria è a Perugia ed è stato inaugurato non più di tre mesi fa.

La possibilità

La catena di ristorazione – di fatto entrerebbe in concorrenza con l’Old Wild West in viale Bramante, in questo caso l’apertura è prevista per fine novembre – è stata fondata nel 2001 ed è dedicata agli amanti di carne e panini con oltre 160 store all’attivo da circa 300-400 metri quadrati. In linea di massima coinvolge 30 persone per struttura (la ricerca del personale scatterà più avanti, a giochi fatti). Contatti tra le parti ci sono stati seppur, da quanto si apprende, non c’è ancora la totale definizione dell’accordo per far sbarcare Roadhouse al Foro Boario. Come già noto al momento le certezze sono rappresentate dal nuovo McDonald’s con drive, Unieuro, Conad e Decathlon.