Terni, Arpa fa spesa per i nuovi uffici al Tulipano: arredi per oltre 100 mila euro

di S.F.

Arredare una nuova casa. Una bella e sostanziosa spesa per tutti quando si decide di cambiare abitazione. Arpa Umbria ne sa qualcosa: negli ultimi giorni è stato perfezionata l’aggiudicazione del materiale per i locali acquisiti all’interno del complesso immobiliare Il Tulipano, a Terni, più ulteriori elementi per Perugia. Il via libera è arrivato per oltre 150 mila euro da una ditta di Chiusi, in Toscana, con una trattativa diretta. A firmare l’atto è il dirigente Amedeo Di Filippo.

ESTATE 2020, L’ARPA METTE NEL MIRINO IL TULIPANO

Locali da riempire

Il materiale in questione riguarda la nuova stanza polifunzionale della sede di Perugia e due piani al Tulipano in via Carlo Alberto Dalla Chiesa che saranno occupati dalla direzione generale dell’Agenzia. In particolar modo la ditta toscana è stata contattata per l’acquisizione di sedute direzionali, poltrone, divani, sgabelli, tavoli, banconi per reception, armadietti, scrivanie, contenitori, specchi, cucina, cestini, cassettiere, composizione libreria e altro ancora: il servizio patrimonio si è attivato ed è arrivato un preventivo da 128.961 euro Iva esclusa per la fornitura e la posa in opera. La maggior parte riguarda Terni, per oltre 100 mila euro (in particolar modo il primo piano).

La spesa complessiva



Alla fine la trattativa diretta – se ne sono occupati in prima battuta il service facility management dell’Arpa, il geometra Emanuele Montenovo, e il funzionario Odoardo Gigliarelli – si è conclusa con un accordo definitivo da complessivi 154.574 euro compresa l’Iva al 22%. Come noto l’Agenzia ha investito poco meno di 2 milioni di euro per prendersi parte del Tulipano (poco meno di 1.000 metri quadrati) nell’autunno del 2020 per l’insediamento di nuovi uffici, laboratori e Scuola di alta formazione ambientale dopo la riforma approvata in Regione.