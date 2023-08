Terni: arrestato mentre esce dalla villetta di via Respighi dove ha appena rubato

Un 52enne originario della provincia di Cagliari e residente a Spoleto – M.L. le sue iniziali – è stato arrestato in flagrante dalla squadra Volante della questura di Terni per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso martedì pomeriggio a rubare in una villetta di via Respighi, zona Villa Palma.

La ricostruzione

Rientrando in casa intorno alle ore 18 – riferisce la questura di Terni in una nota – i proprietari dell’abitazione si sono accorti che la porta di ingresso era stata scassinata e hanno subito chiamato le forze dell’ordine. La polizia di Stato si è portata sul posto e ha intercettato il 52enne sardo che aveva ancora in mano i gioielli appena rubati nella villetta. Gravato da precedenti specifici, si è visto sequestrare refurtiva, arnesi usati ed è stato arrestato. Il tribunale di Terni – giudice Ersilia Agnello – mercoledì ha convalidato quanto eseguito dagli agenti della Volante, disponendo nei confronti dell’uomo la misura dei domiciliari nell’abitazione della compagna. A difenderlo c’è l’avvocato Ilaria Iannucci, sostituita in udienza dal collega Alessio Pressi. L’udienza di merito è stata fissata per il prossimo 14 settembre.

La bici rubata era a Cospea. Una denuncia

Sempre martedì e sempre gli agenti della Volante sono intervenuti presso il centro commerciale Cospea dove un uomo aveva riconosciuto come propria la bicicletta elettrica che gli era stata rubata qualche tempo prima. La bici era òegata ad un palo e la polizia ha atteso che qualcuno venisse a riprenderla: in effetti poco dopo è arrivato un uomo – 36enne originario del Bangladesh – che ha aperto il lucchetto con le chiavi. Una volta fermato, ha detto di aver comprato la bici al mercato di Porta Portese a Roma ma dai riscontri è risultato evidente che si trattava proprio di quella rubata al ternano. Per il 36enne è scattata la denuncia a piede libero per ricettazione.