Terni: arriva al ‘Secci’ l’Orchestra Femminile del Mediterraneo

Dopo il successo dei primi concerti, la stagione concertistica della Filarmonica Umbra continua venerdì 17 novembre al teatro ‘Sergio Secci’ di Terni (ore 21) con l’Orchestra Femminile del Mediterraneo. Antonella De Angelis sarà alla guida dell’Orchestra, da lei stessa fondata, e del talentuoso violoncello solista Ettore Pagano, giovanissimo ma già esponente di rilievo del panorama internazionale. L’OFM è una compagine interculturale che nasce con obiettivi quali musica per la pace, la cultura e l’educazione, propone progetti musicali a sostegno di iniziative dedicate ai diritti delle donne, alla valorizzazione dell’arte e della cultura del Mediterraneo e a scopi umanitari. In questa ottica nasce ‘Compositrici e compositori a confronto’, il programma della serata, con la volontà di divulgare un repertorio di genere che riguarda quelle compositrici di pregio non ancora conosciute (M. Martines, G. Bacewicz), affiancato ad un repertorio non solo di tradizione (J. Haydn) ma anche innovativo (A. Pärt, G. Sollima), affinché dal confronto nasca una nuova consapevolezza culturale. Durante la serata si terrà anche la premiazione di Musicolorando, concorso-premio ‘Fausta Arrighi’ dedicato alle scuole primarie e secondarie della provincia di Terni, giunto alla 13° edizione. Per questa edizione la commissione ha decretato vincitore del concorso l’elaborato digitale creato dalle classi 3°G e 3°L della scuola media ‘Orazio Nucula’ (SS I grado ‘Da Vinci-Nucula’). Il concorso prevede che ogni classe iscritta consegni un lavoro grafico che risponda al tema ‘Io e la musica’ e che crei un collegamento con un determinato brano musicale. Per l’edizione 2023 la commissione ha individuato due brani musicali tra i quali scegliere: l’Allegro con spirito dell’Ouverture per due oboi, due corni e archi di Martines o l’Allegro del Concerto per orchestra d’archi di Bacewicz. Con questo progetto si vuole dare la possibilità ai ragazzi di essere protagonisti, di aumentare il loro bagaglio culturale, favorendo lo sviluppo del loro senso critico, del loro gusto estetico e della loro autoefficacia, oltre che della capacità di cooperare. La stagione concertistica proseguirà con un gran finale d’anno il 10 dicembre (ore 17.30) con il Trio Metamorphosi, formato da Mauro Loguercio (violino), Angelo Pepicelli (pianoforte), Francesco Pepicelli (violoncello) che presenteranno il secondo appuntamento dell’integrale dei Trii di Beethoven. Anche quest’anno la Filarmonica Umbra aderisce all’Art Bonus, grazie al quale è possibile sostenere l’associazione affinché continui la sua attività artistica e culturale. L’Art bonus consente ai mecenati di detrarre, per tre anni, le imposte del 65% di quanto donato. La ripartizione del credito d’imposta maturato avverrà in tre quote annuali di pari importo.

