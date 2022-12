Terni: assaliti in casa e picchiati dai rapinatori in zona Cinque Strade. Terrore prima di cena

Momenti di autentico terrore nella prima serata di giovedì a Terni, in zona Cinque Strade, a due passi da borgo Rivo. Marito e moglie – 77 anni lui, 75 lei – residenti in un’abitazione isolata, sono stati brutalmente aggrediti all’interno della propria casa. In azione, due rapinatori con il volto coperto da passamontagna che hanno presto chiarito le proprie intenzioni a suon di botte.

Picchiati, legati, rapinati

Secondo una prima ricostruzione, l’irruzione dei due malviventi è scattata intorno alle ore 19. Prima hanno picchiato selvaggiamente il 77enne e quindi spintonato la moglie, facendola cadere a terra. Poi li hanno legati e costretti ad aprire la cassaforte, all’interno della quale c’erano circa 4 mila euro in contanti ed una somma di denaro in valuta estera. Dopo essersi impossessati dei soldi, i due – che avevano in mano qualcosa di simile ad un’arma, anche se si tratta di uno dei vari punti da chiarire – sono fuggiti dalla scena.

In ospedale

Non appena è stato possibile lanciare l’allarme, i due anziani sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale. L’uomo ha riportato numerose lesioni ed ecchimosi, in particolare al volto – in ragione dei violenti colpi ricevuti – ed anche un trauma cranico. La donna ha invece subito la rottura di un dente in seguito alla caduta. Entrambi medicati e assistiti dai sanitari del ‘Santa Maria’, sono stati poi dimessi nel corso della notte.

Le indagini

L’indagine sul grave fatto è condotta dalla questura di Terni, in campo con la squadra Mobile – dopo il primo intervento sul posto da parte della Volante – e si spera possa contare anche sugli elementi che il Gabinetto di polizia Scientifica riuscirà ad evidenziare dopo i sopralluoghi effettuati sul luogo della rapina. Al vaglio ovviamente anche testimonianze, eventuali immagini di telecamere presenti in zona o lungo il tragitto che i malviventi – forse assistiti da un terzo soggetto all’esterno – potrebbero aver compiuto.

Oltrepassato il limite

Proprio di recente, in particolare a borgo Rivo ed anche in altre zone della città, è stata percepita una recrudescenza dei reati predatori, come i furti nelle abitazioni. Di certo c’è che giovedì in zona Cinque Strade, è stato oltrepassato un limite che fa temere anche per la vita delle vittime di tali fatti: si ricorderà la tragica rapina ai danni del 91enne Giulio Moracci e della moglie, nell’aprile del 2015 a Gabelletta. O, qualche mese prima – era gennaio – l’omicidio della 68enne Gabriella Zelli Listanti a Santa Maria Maddalena, anche lei assalita in casa dai ladri e colpita a morte all’addome.