Terni, Associazione Umbra Mathesis: c’è il nuovo consiglio direttivo

Associazione Umbra Mathesis di Terni, c’è il nuovo consiglio direttivo per il triennio 2024/2026. Con riconferma della professoressa Maria Chiara Occhipinti (IIS Gandhi di Narni) in qualità di presidente.

Il direttivo e la sfida in arrivo

Con lei ci sono la vicepresidente Marina Verducci (IC Brin di Terni), il segretario Marco Quondamcarlo (liceo scientifico Donatelli di Terni) e il tesoriere Michelangelo Sabatini (IIS Gandhi di Narni); a completare il quadro Roberta Angelucci (IIS Gandhi di Narni), Francesco Boria (liceo scientifico Galilei di Terni) e Barbara Rapaccini (liceo scientifico Galilei di Terni). «Per l’Associazione – viene sottolineato – questo è un anno di particolare importanza: il 5 e 6 febbraio, presso le aule della facoltà di ingegneria di Terni, si svolgerà la XXX edizione della gara di Matematica ‘Premio Città di Terni’, che vedrà coinvolti alunni della terza classe della scuola secondaria di primo grado e studenti della scuola secondaria di secondo grado e che può contare, come da consolidata tradizione, sul sostegno e sul contributo della fondazione Carit e del Lions Club S. Valentino». Focus anche su altro: «Appena conclusa l’ottava edizione del ciclo di conferenze MathTube, svolta presso la sala della Bct, a cui hanno partecipato circa cento studenti del secondo biennio e ultimo anno delle scuole superiori della provincia, oltre a docenti e appassionati di argomenti scientifici, già si pensa alla nona edizione, prevista per il prossimo autunno. Oltre a questo l’Associazione Umbra Mathesis, alla luce delle novità normative in ambito didattico, cercherà di proporre occasioni e momenti di discussione e confronto, con particolare riferimento all’introduzione della didattica orientativa nella scuola sia di primo sia di secondo grado».