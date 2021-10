Terni, assunzioni in Comune: pubblicati i bandi in Gazzetta

Un coordinatore tecnico-geologo, uno specialista in servizi tecnici agronomo forestale, quattro coordinatori contabili, un ingegnere civile/edile/strutturista e sei coordinatori assistenti sociali. Tredici posti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato: riguardano il Comune di Terni e venerdì 15 ottobre sono stati pubblicati i relativi bandi in Gazzetta ufficiale.

Procedure rapide

Si tratta di selezioni rapide e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 ottobre. Ci sono anche posizioni specialistiche che, da quanto si apprende, sono funzionali al delicato impegno legato ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Di seguito il link per accedere alle pubblicazioni in questione.

I CINQUE BANDI PUBBLICATI IL 15 OTTOBRE