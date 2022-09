Terni, attività in centro: via Roma perde la Pescheria da Silvano

di S.F.

«Chiudiamo per ferie dal 13 al 29 agosto. Riapriamo martedì 30 agosto». Un normale avviso social per avvertire i clienti del breve momento di pausa dall’attività lavorativa. Invece la ripartenza non c’è mai stata e, nei giorni scorsi, è apparso un cartello che lascia poco spazio ad interpretazioni: «Chiuso per cessata attività». E via Roma, a Terni, perde uno dei suoi riferimenti, vale a dire la Pescheria da Silvano. Non il primo né – si teme – l’ultimo stop commerciale in centro.

Via Roma perde pezzi

Siamo nella parte finale di via Roma, a pochi passi da piazza Giulio Briccialdi. Dove già diverse serrande sono abbassate da tempo – uno riguarda il locale che ospitava l’agenzia I viaggi di Dany – in attesa che qualcuno si faccia avanti per avviare nuovi esercizi commerciali. Ora alla lista si aggiunge la Pescheria da Silvano, apprezzata da molti – tra i clienti affezionati anche il rossoverde Fabrizio Paghera, giusto per fare un esempio – e attiva da anni lungo una delle principali vie della città. Una mancata ripartenza che non è passata inosservata. Di certo il caro-vita generale e l’aumento delle bollette non sta aiutando nessuno in questa fase. Il rischio è che nelle prossime settimane situazioni simili possano ripetersi con costanza. D’altronde negli ultimi giorni sono state depositate tre ulteriori cessazioni/sospensioni in via Don Giovanni Bosco, corso Vecchio e via Battisti.