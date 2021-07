Terni, auto contro bici all’incrocio: donna in ospedale

Incidente stradale nella mattinata di domenica all’incrocio semaforico di via Aleardi, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Mercedes E200 condotta da un uomo – R.L. di 79 anni – proveniente da via Aleardi ed intento a svoltare a destra verso via Carducci, ed una donna (F.C. di 54 anni) in sella ad una mountain bike e che stava attraversando la strada. Entrambi i veicoli, secondo quanto ricostruito, avevano il semaforo ‘verde’ ma le regole della precedenza impongono all’auto di fermarsi. La donna, caduta a terra, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni.

