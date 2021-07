Terni, incidente a Maratta: coinvolti un’auto e due ciclisti

Incidente stradale giovedì pomeriggio, intorno alle ore 16, lungo la strada provinciale 24 Marattana, all’altezza del chilometro 3.900, nel territorio comunale di Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura Hyundai i20 che, condotta da un 41enne (C.R. le sue iniziali), stava svoltando a sinistra per imboccare la superstrada in direzione E45 e due ciclisti che procedevano verso Terni. Quest’ultimi – il 37enne M.M. e il 39enne N.F. – finiti a terra, sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati all’ospedale di Terni, coscienti pur doloranti. Sul posto per i rilievi di rito e la gestione della viabilità si sono portati gli agenti della polizia Locale ternana con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

Condividi questo articolo su